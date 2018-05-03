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Смольный потребовал 5 млрд рублей от банка ОФК, гаранта достройки «Зенит-арены»

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© Фото: Instagram / @spb_stadium

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Власти Петербурга заявили, что «Метрострой» не раз срывал сдачу работ, поэтому требуют назад свои деньги.

Комитет по строительству Петербурга подал в суд на ПАО «Банк "Объединенный финансовый капитал"» из-за сорванных сроков сдачи работ по достройке стадиона «Зенит-арена». Сумма иска к организации, которая выступала гарантом по четырем контрактам с «Метростроем», составила 4,89 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».

В «Метрострое» отметили, что выполнили все взятые на себя обязательства. В пресс-службе заявили, что в связи со сменой генерального подрядчика, изменения проекта и других деталей комитет по строительству до сих пор принимает работы.

«Что касается претензии, которую комитет по строительству Петербурга предъявил к банку ОФК, то, конечно, это накладывает определенный риск на нашу дальнейшую работу с комитетом», – добавили в компании.

В марте 2018 года Центробанк РФ ввел временную администрацию в кредитной организации, которой частично владеет однокурсник президента РФ Николай Егоров, а через месяц отозвал лицензию. ЦБ объяснил решение рискованной бизнес-моделью банка и неоднократными нарушениями законов о противодействии отмыванию доходов.

«Метрострой» стал новым генеральным подрядчиком стадиона в августе 2016 года после расторжения контракта с корпорацией «Трансстрой». С компанией заключили четыре договора на сумму почти в 11 млрд рублей.

Общая стоимость строительства «Зенит-арены» оценивается примерно в 43 млрд рублей, а по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе, который строили на протяжении десяти лет с 2007 года, протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За практически год работы многие неисправности удалось устранить.

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