«Трансстрой», строивший «Зенит-арену», подал иски к Смольному на почти 5 млрд рублей

«Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб», экс-подрядчики стадиона «Зенит-арена», подали в суд на комитет по строительству Петербурга. Компании хотят получить от Смольного 4,7 млрд рублей, сообщил ТАСС.

В холдинге «Трансстрой», в который входят организации, заявили, что иски касаются «финансовых затрат, которые фактически понес подрядчик при работах на стадионе, и которые не были компенсированы». В комитете по строительству сообщили, что в настоящее время не могут сказать, с чем связаны претензии компаний.

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В 2016 году из-за низких темпов строительства стадиона, который начали возводить в 2007 году, Смольный расторг контракты с корпорацией «Трансстрой», «Инжиниринговой корпорацией Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Новым подрядчиком, который завершил строительство арены, стал «Метрострой». Суммарная стоимость контрактов с этой организацией составила 7,8 млрд рублей.

Власти Петербурга и компании несколько раз обменивались исками. В июле 2018 года «Инжтрансстрой-СПб» оставили без 289 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования.

За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.