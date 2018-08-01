Смольный хочет отсудить у «Метростроя» почти 3 млрд рублей за авансы по «Зенит-арене»

Комитет по строительству Петербурга подал иск к компании «Метрострой», подрядчику стадиона «Зенит-арена». Претензии Смольного связаны с непогашенными авансами по контракту на завершение строительства арены, сообщил ТАСС.

Сумма исков составила 2,86 млрд рублей. Первый из них начнут рассматривать 5 сентября, остальные – позднее осенью.

В «Метрострое» заявили, что иск – «стандартная мера, применяемая в сфере госзаказа». Компания, несмотря на претензии властей, продолжается работать с комитетом по строительству.

«Цель у нас остается одна – полностью погасить аванс и урегулировать вопросы, связанные с допработами», – отметили в пресс-службе.

«Метрострой» начал работать на «Зенит-арене» после расторжения контракта с корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб».

В середине июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал Смольный в споре с экс-подрядчиком. «Инжтрансстрой-СПб» лишится почти 290 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей. За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.