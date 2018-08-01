  • 1 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 18:20 62.8804  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 18:20 73.4151  
Нефть($) 01.08.2018 73.15 1.19
Нефть(p) 01.08.2018 4560.40 +50.81

Смольный хочет отсудить у «Метростроя» почти 3 млрд рублей за авансы по «Зенит-арене»

Автор:


© Фото: Instagram / @nastia62

Темы дня

В пресс-службе подрядчика заявили, что компания продолжает работать с властями, а иски назвали «стандартной мерой».

Комитет по строительству Петербурга подал иск к компании «Метрострой», подрядчику стадиона «Зенит-арена». Претензии Смольного связаны с непогашенными авансами по контракту на завершение строительства арены, сообщил ТАСС.

Сумма исков составила 2,86 млрд рублей. Первый из них начнут рассматривать 5 сентября, остальные – позднее осенью.

В «Метрострое» заявили, что иск – «стандартная мера, применяемая в сфере госзаказа». Компания, несмотря на претензии властей, продолжается работать с комитетом по строительству.

«Цель у нас остается одна – полностью погасить аванс и урегулировать вопросы, связанные с допработами», – отметили в пресс-службе.

«Метрострой» начал работать на «Зенит-арене» после расторжения контракта с корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб».

В середине июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал Смольный в споре с экс-подрядчиком. «Инжтрансстрой-СПб» лишится почти 290 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей. За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram