Как книги Донцовой: Варламов назвал архитектуру «Зенит-арены» отвратительной

Блогер Илья Варламов назвал «Зенит-арену» одним из самых некрасивых стадионов на Чемпионате мира по футболу, сообщает «Sports.ru».

«****** (кошмар – прим. ред.). Один самых некрасивых. С точки зрения архитектуры опоздал лет на 50», – сказал Варламов, добавив, что арена обладает слишком большим количеством несогласованных друг с другом элементов.

По мнению Варламова, изначальный проект архитектора Кисе Куросавы (мэтр умер в 2007 году, – прим. ред.) был удачным, однако то, что получилось в итоге – слабо и отвратительно, как книги Дарьи Донцовой.

«Во-первых, архитектура должна быть чистой. Смотришь – не должно быть ничего случайного. Что изменится, если мы у стадиона уберем колонны? Он станет лучше? На мой взгляд, да. Если мы уберем окошки? Еще лучше», – заключил Варламов.

Лучшим стадионом ЧМ-2018 блогер назвал арену в Екатеринбурге, похвальных оценок удостоились стадионы в Москве, Ростове-на-Дону и Калиниграде.

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Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей.

В 2016 году из-за низких темпов строительства Смольный расторг контракты с тремя подрядчиками – корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Новым подрядчиком, который завершил строительство арены, стал «Метрострой». Суммарная стоимость контрактов с этой организацией составила 7,8 млрд рублей.

За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За год эксплуатации арены многие недостатки удалось устранить.