  • 21 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.4351  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.6401  
Нефть($) 20.07.2018 73.03 +0.63
Нефть(p) 20.07.2018 4552.92 +15.76

«Зенит» представил выездную форму, вдохновленную «Зенит-ареной»

Автор:


© Фото: fc-zenit.ru
    следующая

    Темы дня

    Нет, речь не о скандалах со строительством, а о «свете софитов и блеске лучей, отражающихся на крыше».

    Футбольный клуб «Зенит» представил новую форму, которую игроки будут носить на выездных матчах. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

    Экипировка была вдохновлена стадионом «Зенит-арена», который строили на протяжении десяти лет. Но дизайнеры отразили в футболках и шортах не скандалы, связанные со спортивным комплексом, а «свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей».

    Рукава футболки выполнены в холодном голубом цвете. Остальная часть майки, по традиции, белая.

    Читайте также:

    «Зенит» откроет новый сезон РФПЛ 29 июля матчем с «Енисеем» в Тюмени

    Особое внимание было уделено материалу, из которого сделали форму. Экипировку произвели из переработанных пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой нити.

    Впервые сине-бело-голубые выйдут на поле в новых футболках 21 июля в мате против миланского «Интера». Товарищеская игра пройдет в Пизе.

    Стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей. За десять лет работ общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

     

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Спорт
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

      Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

      читать далее →

      Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

      читать далее →

      Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

      «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

      Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

      «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      11.07.18
      Спрос на «комплексные» переезды растет
      09.07.18
      Что такое ламинированная фанера
      05.07.18
      Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
      04.07.18
      Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
      03.07.18
      Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
      29.06.18
      Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
      28.06.18
      Плазменная резка
      27.06.18
      Координатно-пробивные работы

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram