«Зенит» представил выездную форму, вдохновленную «Зенит-ареной»

Футбольный клуб «Зенит» представил новую форму, которую игроки будут носить на выездных матчах. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Экипировка была вдохновлена стадионом «Зенит-арена», который строили на протяжении десяти лет. Но дизайнеры отразили в футболках и шортах не скандалы, связанные со спортивным комплексом, а «свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей».

Рукава футболки выполнены в холодном голубом цвете. Остальная часть майки, по традиции, белая.

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Особое внимание было уделено материалу, из которого сделали форму. Экипировку произвели из переработанных пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой нити.

Впервые сине-бело-голубые выйдут на поле в новых футболках 21 июля в мате против миланского «Интера». Товарищеская игра пройдет в Пизе.

Стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей. За десять лет работ общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.