  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:19 62.2939  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:19 72.4620  
Нефть($) 13.07.2018 74.24 0.20
Нефть(p) 13.07.2018 4628.35 -11.59

«Зенит» откроет новый сезон РФПЛ 29 июля матчем с «Енисеем» в Тюмени

Автор:


© Фото: vk.com/zenit

Темы дня

Перед стартом Чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Дженоа» и «Интером».

Футбольный клуб «Зенит» сыграет в Тюмени с «Енисеем» в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-службе петербургской команды.

Первый матч с красноярским клубом состоится на стадионе «Геолог» 29 июля. Игра начнется в 14:00.

Молодежные составы проведут встречу днем ранее. Клубы сыграют на стадионе КФМ «Футбол-арена "Енисей"» в Красноярске.

Перед началом нового сезона «Зенит» проведет два товарищеских матча. Сине-бело-голубые встретятся 17 июля с «Дженоа» и 21 июля с миланским «Интером».

В сезоне 2017/18 петербургский клуб показал худший результат за 10 лет. «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице.

Вскоре после окончания сезона клуб объявил об уходе главного тренера Роберто Манчини. Его место вскоре занял экс-«зенитовец» Сергей Семак, с которым команда выиграла три матча подряд.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

    «Санкт-Петербург» изучил, где в Северной столице подают самый вкусный яблочный напиток.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram