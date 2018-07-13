«Зенит» откроет новый сезон РФПЛ 29 июля матчем с «Енисеем» в Тюмени

Футбольный клуб «Зенит» сыграет в Тюмени с «Енисеем» в первом туре нового сезона Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-службе петербургской команды.

Первый матч с красноярским клубом состоится на стадионе «Геолог» 29 июля. Игра начнется в 14:00.

Молодежные составы проведут встречу днем ранее. Клубы сыграют на стадионе КФМ «Футбол-арена "Енисей"» в Красноярске.

Перед началом нового сезона «Зенит» проведет два товарищеских матча. Сине-бело-голубые встретятся 17 июля с «Дженоа» и 21 июля с миланским «Интером».

В сезоне 2017/18 петербургский клуб показал худший результат за 10 лет. «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице.

Вскоре после окончания сезона клуб объявил об уходе главного тренера Роберто Манчини. Его место вскоре занял экс-«зенитовец» Сергей Семак, с которым команда выиграла три матча подряд.