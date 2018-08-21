Золотая «Зенит-арена»: субподрядчики потребовали от «Трансстроя» почти 80 млн рублей

«Мостостроительный отряд № 19», являющийся одним из подрядчиков строительства «Зенит-арены», подал иск к экс-генпорядчику «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой-Спб» почти на 80 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее две компании холдинга «Трансстрой» подали в арбитражный суд иски к комитету по строительству города. «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб» намерены получить с правительства Петербурга 4,7 млрд рублей за разрыв контракта на строительство арены на Крестовском острове.

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Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей.

За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.