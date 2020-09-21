В очередном иске бывшему застройщику «Газпром Арены» Смольный требует больше миллиарда

Иск к АО «Корпорация Трансстрой» подал комитет по строительству. Компенсацию в размере1,1 млрд рублей Смольный хотел изначально получить в рамках банкротства.

Иск был подан накануне, 18 сентября. Тяжбы между группой «Трансстрой» и Смольным длятся с 2016 года, тогда был расторгнут контракт на строительство стадиона на Крестовском острове. За это время Смольный смог добиться внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков,

Напомним, что в июле 2016 года заказчик расторгнул договор с застройщиком и в августе объявил о новом подрядчике, компании «Метрострой». Она получила аванс в размере 100% - на 5,3 млрд рублей. В день сдачи объекта Петербург заключил с ней контракт на 2 млрд с целью обустроить зону контроля доступа. Конкурс для этого город проводить не стал.