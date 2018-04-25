На Малой Посадской улице появится мемориальная доска в честь Даниила Гранина

В доме №8 на Малой Посадской улице, где жил писатель Даниил Гранин, установят мемориальную доску. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.



Решение об установке памятной таблички было принято на заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Северной столицы. Постановление будет издано в ближайшее время.

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Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин скончался в июле 2017 года на 99 году жизни. Осенью в Невском районе открылась библиотека имени писателя.



Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. Пространство новой библиотеки наполнено памятью о Данииле Александровиче. В его честь также назовут литературную премию.

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