Генпрокурор Чайка отказал Поклонской в повторной проверке "Матильды"

Генпрокурор РФ Юрий Чайка не нашел оснований для дополнительной проверки фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", о чем ранее его в своем видеообращении просила депутат ГД Наталья Поклонская.

В ведомстве уточнили, что специалисты Центра экспертиз Петербургского государственного университета уже изучили трейлер к фильму по обращениям Поклонской и не нашли в нем признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала депутат.

Премьерный показ картины состоится в понедельник, 23 октября, в Мариинском театре. Ранее фильм был показан журналистам, о чем подробнее можно прочитать здесь.

Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.