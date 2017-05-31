Рейс «ВИМ-Авиа» из Петербурга в Анталью отложен минимум на восемь часов

Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Петербурга в Анталью перенесли с 03:55 до 12:20. В аэропорту Пулково остаются 286 пассажиров рейса.

По словам «ВИМ-Авиа», проблемы с задержками в скором времени должны разрешиться.

«Все пассажиры будут перевезены, как рейсами «Вим-Авиа», так и сторонних авиакомпаний. В данный момент осуществляется коррекция расписания. Часть пассажиров была размещена в гостиницах. Пассажирам в аэропорту предоставляются напитки и питание», - приводит «Фонтанка» заявление авиакомпании.

Накануне, 30 мая, «ВИМ-Авиа» отменила рейс из Петербурга в Симферополь. Кроме того, на полчаса было отложено начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск. Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.

По информации экспертов, у перевозчика сломались два воздушных судна и руководство авиакомпании срочно ищет им замену.