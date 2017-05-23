Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 12 часов

Рейс «ВИМ-авиа» из Петербурга в Анталью, который должен был вылететь из Северной столицы в 4 утра, задержали на 12 часов. При этом, по словам пассажиров, все это время перевозчик не сообщал им никакой информации о задержке рейса.

В итоге россияне смогли вылететь в Турцию лишь в 16:00.

Обратный рейс из Антальи в Пулково также вылетит с большим опозданием - в 19:05 вместо 8:10.

Аанлогичный случай произошел 15 мая. Тогда Рейс «Вим-Авиа» из Петербурга в Турцию задержали на 13 часов. Тогда, по данным табло Пулково, самолет должен был вылететь в Даламан в 03:40, однако вылет состоялся лишь в 16:42.