Рейс «Вим-Авиа» из Петербурга в Турцию задержали на 13 часов. По данным табло Пулково, самолет должен был вылететь в Даламан в 03:40, однако вылет состоялся лишь в 16:42.

Пассажиры рассказали, что изначально их попросили подождать всего два часа, однако позже посадку снова отложили. «День потерян, мы голодные. Никто ничего не предлагает: ни попить, ни покушать», - цитирует «Фонтанка.ру» туристов.

В авиакомпании объяснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна из другого аэропорта. «Пассажиры были извещены о переносе заказчиком рейса. Те туристы, которые приехали в аэропорт, были обеспечены питанием и напитками. Авиакомпания приносит извинения за неудобства», – ответили в «Вим Авиа».

На прошлой неделе рейс авиакомпании «Вим-Авиа» из Северной столицы в Анталью был задержан на 18 часов. На рейс было зарегистрировано 282 человека, тридцати из которых перевозчик предоставил гостиницу.