«ВИМ-Авиа» 30 мая отменила рейс из Петербурга в Симферополь

Во вторник, 30 мая, компания «ВИМ-Авиа» отменила рейс №322 из Петербурга в Симферополь.

Кроме того, на полчаса откладывается начало рейса № 115 в Сочи и отменен рейс в Петербург на 17:00. Также на сутки задержаны рейсы в Магадан № 197 и № 181 в Благовещенск.

В закрытой профессиональной группе в Facebook «Трэвел Президиум» накануне сообщалось, что у перевозчика сломались два воздушных судна и руководство авиакомпании срочно ищет им замену.

Тем не менее, в компании сообщают, что расписание рейсов «ВИМ-Авиа» начинает стабилизироваться. Первое из воздушных трех судов, задержавшееся сверх графика на плановом техническом обслуживании, вернулось в строй авиакомпании, приводит TourDom.ru заявление авиакомпании.

Ранее, 23 мая, рейс «ВИМ-Авив» из Петербурга в Анталью задерживали на 12 часов.