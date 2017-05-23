Дзюба: На «Зенит-арене» опасно играть

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал качество покрытия стадиона «Зенит-арена». По словам футболиста, играть там небезопасно.

«Там реально очень опасно. В любой момент можно получить травму. Это неприемлемо. Как там можно вскрывать оборону, играть в футбол? Идет передача, я ставлю ногу – мяч подскакивает и попадает в подбородок, - приводит слова Дзюбы Sports.ru. - А с трибуны кричат: "Эй, чего вы творите?!" Хочется сказать: дружище, спустись сюда и дай мне пас, пожалуйста – я на тебя посмотрю. Но никто слушать не будет. Это же "отмазки"».

По словам нападающего, качество газона на стадионе "Петровский" гораздо лучше.

Тем временем на стадионе «Зенит-арена» во вторник, 23 мая, продолжают начатое вчера срезание газона.

В социальных сетях появилось фото, на котором видно, что в настоящий момент газон срезали по периметру футбольного поля. Накануне, 22 мая, была срезана полоса от одних ворот до других.

Фото: "Фонтанка"

Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что стадион на Крестовском острове - самый проблемный из всех. Он также добавил, что успеть заменить газон необходимо до 2 июня – в этот день «Зенит-арена» должна быть передана оргкомитету Кубка конфедераций.

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Северная столица будет принимать матчи Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.

Ранее администрация города рассматривала два варианта улучшить качество покрытия стадиона: прошить ее синтетическим нитями или положить на время Кубка Конфедераций недолговечный рулонный газон.

Генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене». Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей.