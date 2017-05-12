Экс-генсек РФС: Людей, отвечающих за «Зенит-арену», больше нельзя допускать до футбола

Основная причина неудовлетворительного состояния поля на «Зенит-арене» - несогласованная политика Смольного и руководства клуба «Зенит», уверен бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)​ и профессор Российского экономического университета им. Плеханова Анатолий Воробьев.

«Я полагаю, что главная проблема отечественного футбола — это менеджмент. Даже в координатах «клуб-город» не могут договориться о согласованной политике. Когда работник клуба заявляет, что таких плохих полей нет даже у аутсайдеров Украинской лиги — это не красит российский футбол в целом. У нас и так много недоброжелателей, футбол под шквалом постоянной критики - и заслуженной, и незаслуженной. Очевидно, поле оказалось неготовым к проведению матчей чемпионата России, а ведь совсем скоро Кубок Конфедераций. Это прямая ответственность и тех, кто в клубе, и городской власти. Эта история должна стать уроком и последним предупреждением, чтобы подобных происшествий не происходило. Комментарии излишни. Людей, которые за все отвечают надо люстрировать и не допускать больше ни до футбола, ни до управления спортивными объектами», — сообщил Воробьев «Санкт-Петербург.ру».

Последний домашний матч «Зенита» в сезоне-2016/17 против «Краснодара» 17 мая пройдет не на обещанной ему «Зенит-арене», как планировалось ранее, а на стадионе «Петровский».

По официальной версии, такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации 2017 и «уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки». Хотя еще в апреле генеральный директора клуба Максим Митрофанов заверял болельщиков, что последние три матча сезона команда сыграет на «Зенит-арене».

«Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене «Санкт-Петербург», так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и Оргкомитету», — цитирует Митрофанова «Фонтанка».

Однако уже 7 мая, после проигранного матча с «Тереком» (0:1), тренер «Зенита» Мирча Луческу крайне негативно высказался о качестве поля на новом стадионе.

«В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет», — заявил Луческу.

Поле стадиона после матча «Зенита» с «Тереком». Фото: vk.com/igor_albin

Схожее мнение озвучил и тренер команды из Грозного Рашид Рахимов: «Как тренеру мне было интересно поле в Петербурге. Конечно, оно плохое. Когда Аблай Мбенг забивал, у него нога по колено залезла в землю».

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и вовсе акцентированно попросил журналистов написать о плохом газоне.

Сразу после резкой критики покрытия на «Зенит-арене» вновь активно зазвучали сообщения об увольнении Луческу. Источник в клубе 8 мая сообщил, что руководство «Зенита» расторгнет соглашение с румынским специалистом по окончанию сезона, а на замену ему будет приглашен либо наставник «Фиорентины» Паулу Соуза, либо экс-тренер сборной Италии Чезаре Пранделли.

На следующий день, 9 мая, в СМИ появилась информация о том, что последний домашний матч «Зенит» сыграет на «Петровском». Первой об этом написала газета «Спорт день за днем», объяснив перенос матча проблемами с доставкой футболистов до стадиона, отсутствием горячей воды в раздевалках и, конечно, неудовлетворительным качеством покрытия поля.

Однако уже 10 мая вице-губернатор Петербурга Игорь Албин публично отчитался: поле «Зенит-арены» к матчу с «Краснодаром» готово. «По поводу газона — это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда», — прокомментировал он ситуацию.

«Зенит» в это время официально опроверг информацию о переносе матча.

Спустя еще сутки после официального опровержения «слухов» о переносе матча на «Петровский», руководство сине-бело-голубых сообщило, что матч все же состоится на старой арене клуба.

Однозначно нельзя сказать, что происходит в клубе и почему решения клуба меняются в противоположную сторону в течении суток. Тема «Зенит-Арены» кажется успела стать «больной» для клуба, хотя официальной процедуры передачи стадиона не состоялось.

«Полагаю, руководство «Зенита» решило не проводить последний домашний матч с «Краснодаром» на «Зенит-арене» сразу же после игры с «Тереком», несмотря на то, что в медиапространство первые новости об этом попали позже. У клуба для этого есть вполне рациональное объяснение: они не хотят пролетать мимо Лиги чемпионов второй год подряд из-за того, что их футболисты в прямом смысле «проваливаются по колено» на отвратительном газоне новой арены, — считает журналист газеты «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. — Луческу на пресс-конференциях на всю страну говорит, что именно поле – причина плохого результата. Естественно, то же самое он говорит своему руководству, а у них, в свою очередь, большие претензии к городу. Ведь теперь именно «Зенит» должен вкладывать миллионы долларов в то, что должен был сделать «Метрострой». Клуб пошел на принцип, вновь вернулся на «Петровский», но теперь непонятно, будет ли сыгран на Крестовском острове третий тестовый матч, который по регламенту ФИФА обязаны провести перед Кубком Конфедераций».