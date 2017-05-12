  • 12 Май 2017
USD 13.05.2017 57.1640 0.0479
USD ММВБ 19:16 57.23900  
EUR 13.05.2017 62.0915 -0.0680
EUR ММВБ 19:16 62.5140  
Нефть($) 12.05.2017 50.72 0.12
Нефть(p) 12.05.2017 2899.36 +9.29

Экс-генсек РФС: Людей, отвечающих за «Зенит-арену», больше нельзя допускать до футбола

Автор:


© Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Темы дня

Спортивные эксперты подтверждают, что поле на «Зенит-арене» для игры непригодно, и объясняют, почему это произошло.

Основная причина неудовлетворительного состояния поля на «Зенит-арене» - несогласованная политика Смольного и руководства клуба «Зенит», уверен бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)​ и профессор Российского экономического университета им. Плеханова Анатолий Воробьев. 

«Я полагаю, что главная проблема отечественного футбола — это менеджмент. Даже в координатах «клуб-город» не могут договориться о согласованной политике. Когда работник клуба заявляет, что таких плохих полей нет даже у аутсайдеров Украинской лиги — это не красит российский футбол в целом. У нас и так много недоброжелателей, футбол под шквалом постоянной критики - и заслуженной, и незаслуженной. Очевидно, поле оказалось неготовым к проведению матчей чемпионата России, а ведь совсем скоро Кубок Конфедераций. Это прямая ответственность и тех, кто в клубе, и городской власти. Эта история должна стать уроком и последним предупреждением, чтобы подобных происшествий не происходило. Комментарии излишни. Людей, которые за все отвечают надо люстрировать и не допускать больше ни до футбола, ни до управления спортивными объектами», — сообщил Воробьев «Санкт-Петербург.ру».

Последний домашний матч «Зенита» в сезоне-2016/17 против «Краснодара» 17 мая пройдет не на обещанной ему «Зенит-арене», как планировалось ранее, а на стадионе «Петровский»

По официальной версии, такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации 2017 и «уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки». Хотя еще в апреле генеральный директора клуба Максим Митрофанов заверял болельщиков, что последние три матча сезона команда сыграет на «Зенит-арене».

«Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене «Санкт-Петербург», так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и Оргкомитету», — цитирует Митрофанова «Фонтанка».

Однако уже 7 мая, после проигранного матча с «Тереком» (0:1), тренер «Зенита» Мирча Луческу крайне негативно высказался о качестве поля на новом стадионе.

«В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет», — заявил Луческу.

Поле стадиона после матча «Зенита» с «Тереком». Фото: vk.com/igor_albin
 

Схожее мнение озвучил и тренер команды из Грозного Рашид Рахимов: «Как тренеру мне было интересно поле в Петербурге. Конечно, оно плохое. Когда Аблай Мбенг забивал, у него нога по колено залезла в землю».

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и вовсе акцентированно попросил журналистов написать о плохом газоне.

Сразу после резкой критики покрытия на «Зенит-арене» вновь активно зазвучали сообщения об увольнении Луческу. Источник в клубе 8 мая сообщил, что руководство «Зенита» расторгнет соглашение с румынским специалистом по окончанию сезона, а на замену ему будет приглашен либо наставник «Фиорентины» Паулу Соуза, либо экс-тренер сборной Италии Чезаре Пранделли.

На следующий день, 9 мая, в СМИ появилась информация о том, что последний домашний матч «Зенит» сыграет на «Петровском». Первой об этом написала газета «Спорт день за днем», объяснив перенос матча проблемами с доставкой футболистов до стадиона, отсутствием горячей воды в раздевалках и, конечно, неудовлетворительным качеством покрытия поля.

Однако уже 10 мая вице-губернатор Петербурга Игорь Албин публично отчитался: поле «Зенит-арены» к матчу с «Краснодаром» готово. «По поводу газона — это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда», — прокомментировал он ситуацию.

«Зенит» в это время официально опроверг информацию о переносе матча. 

Спустя еще сутки после официального опровержения «слухов» о переносе матча на «Петровский», руководство сине-бело-голубых сообщило, что матч все же состоится на старой арене клуба.

Однозначно нельзя сказать, что происходит в клубе и почему решения клуба меняются в противоположную сторону в течении суток. Тема «Зенит-Арены» кажется успела стать «больной» для клуба, хотя официальной процедуры передачи стадиона не состоялось.

«Полагаю, руководство «Зенита» решило не проводить последний домашний матч с «Краснодаром» на «Зенит-арене» сразу же после игры с «Тереком», несмотря на то, что в медиапространство первые новости об этом попали позже. У клуба для этого есть вполне рациональное объяснение: они не хотят пролетать мимо Лиги чемпионов второй год подряд из-за того, что их футболисты в прямом смысле «проваливаются по колено» на отвратительном газоне новой арены, — считает журналист газеты «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. — Луческу на пресс-конференциях на всю страну говорит, что именно поле – причина плохого результата. Естественно, то же самое он говорит своему руководству, а у них, в свою очередь, большие претензии к городу. Ведь теперь именно «Зенит» должен вкладывать миллионы долларов в то, что должен был сделать «Метрострой». Клуб пошел на принцип, вновь вернулся на «Петровский», но теперь непонятно, будет ли сыгран на Крестовском острове третий тестовый матч, который по регламенту ФИФА обязаны провести перед Кубком Конфедераций».

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

    Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm