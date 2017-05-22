На «Зенит-арене» срезают газон (ФОТО)

На новом стадионе «Зенит-арена» начали срезать траву. В настоящий момент уже снята полоса травы от одних футбольных ворот до других, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Издание также приводит фотографии в соцсетях, которые подтверждают это.



Фото: "Фонтанка"

Ранее администрация города рассматривала два варианта улучшить качество покрытия стадиона: прошить ее синтетическим нитями или положить на время Кубка Конфедераций недолговечный рулонный газон. По данным издания, выбор сделан в пользу второго варианта.

Ранее генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене» . Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей.

В преддверии матча 7 мая главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что поле на «Зенит-арене» начнет рваться после 15 минут предстоящего матча. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра «Зенита» с «Краснодаром» 17 мая была перенесена на «Петровский». Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.