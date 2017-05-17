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Албин: Газон на «Зенит-арене» могут заменить на рулонный

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© Фото: vk.com/igor_albin

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Окончательное решение будет принято 31 мая, это точка невозврата.

Газон на «Зенит-арене» могут заменить на рулонный. Окончательное решение будет принято 31 мая, это точка невозврата. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Решение будет принимать Смольный, ФК «Зенит», компания «Бамард», которая занимается газоном на стадионе, и научные консультанты. К началу матчей кубка 17 июня будет шанс сыграть на хорошем поле, сказал Албин.

По его словам, сейчас на поле работают агротехники ФК «Зенит», создают парниковый эффект. Ведется укрепление корней, дополнительная инсоляция, поле прогревается и закрыто пленкой.

Первым раскритиковал газон на «Зенит-арене» генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей.

В преддверии матча 7 мая главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что поле на «Зенит-арене» начнет рваться после 15 минут предстоящего матча. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра «Зенита» с «Краснодаром» 17 мая была перенесена на «Петровский». Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму.

Опыта создания выкатных полей не было, хотя все делалось по проекту, объясняет неудачу Албин. Повлияли и плохие климатические условия: чаша стадиона перезимовала в открытом периметре, была плохая погода, мало солнца, и трава не проснулась. Сначала работы будут вестись на существующем поле, в случае неудачи перейдем ко второму варианту, заявил Албин, добавляя, что стоимость работ по полю не дороже стоимости нового рулонного газона.

Рулонный газон стоит около 200 рублей за кв. метр, еще порядка 50 рублей за кв. метр обходится его укладка, объяснил Юрий Казанцев, гендиректор компании «Удачный газон», которая специализируется на ландшафтном дизайне. Доставка такого большого количества газона на стадион будет стоить еще порядка 500 тыс. рублей, уточняет он. С учетом закупки удобрений, объема и сроков все работы Казанцев оценил в 3-3,5 млн рублей.

Рулонный газон неоднородный и эстетически сильно уступает сеянному, он гораздо быстрее и сильнее изнашивается, он долго удерживает влагу, и после любых дождей футболисты будут вынуждены бегать по щиколотку в воде; для любительского спорта это еще подходящее решение, для профессионального оно может оказаться губительным, рассказал топ-менеджер компании, которая строит другие стадионы к чемпионату мира 2018 года.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

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