Мутко: Газон на «Зенит-арене» надо срочно заменить на новый

Газон на стадионе «Зенит-арена» заменят на новый, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу Российского футбольного союза Виталия Мутко.

Такое решение было принято накануне, 22 мая, во время заседания РФС в Москве.

Мутко назвал стадион на Крестовском острове самым проблемным из всех. Он также добавил, что успеть заменить газон необходимо до 2 июня – в этот день «Зенит-арена» должна быть передана оргкомитету Кубка конфедераций.

Накануне, 22 мая, в соцсетях появились фотографии, на которых было видно, как газон на стадионе срезают.

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Северная столица будет прнимать матчи Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.

Ранее администрация города рассматривала два варианта улучшить качество покрытия стадиона: прошить ее синтетическим нитями или положить на время Кубка Конфедераций недолговечный рулонный газон.

Генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене». Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей.