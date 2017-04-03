В храмах Петербурга пройдут заупокойные литии по погибшим при взрыве в метро

Заупокойные литии по погибшим в результате сегодняшнего взрыва в метро состоятся во всех петербургских храмах, сообщает руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

В настоящий момент более 40 пострадавших доставлены в больницы Петербурга, сообщили "Санкт-Петербург.ру" в комитете по здравоохранению Смольного. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что погибли 10 человек, пострадали 47.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. Как ранее сообщал портал "Санкт-Петербург", школы и детские сады города переведены в особый режим работы. Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

В данный момент жители столицы несут цветы и свечи к представительству правительства Петербурга в Москве в память о погибших. По данным ТАСС, у здания на улице Спиридоновка в центре Москвы появились красные гвоздики и розы. Петербуржцы несут цветы в память о погибших к станции метро "Сенная площадь".

Как стало известно ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Сообщается, что еще одно взрывное устройство, которое не было приведено в действие, было обнаружено на станции метро "Площадь восстания".

Портал "Санкт-Петербург.ру" ведет онлайн происходящего.