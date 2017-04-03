Петербуржцы несут цветы к "Сенной площади" в память о погибших при взрыве

Петербуржцы несут цветы к станции метро "Сенная площадь" в память о погибших при взрыве. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

На акции памяти выступил неравнодушный житель Северной столицы Александр Маликов, он рассказал, что в ближайшее время в разных местах города на Неве появятся маленькие мемориалы.

Также Александр Маликов отметил, что звонил в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, предлагал сдать кровь, однако ему ответили, что кроме него в больницу обратились десятки петербуржцев, и кровь пока не требуется.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур, в данный момент цветы и свечи несут также жители столицы - к представительству правительства Петербурга в Москве. По последним данным, при взрыве 3 апреля погибли 10 человек, пострадали 47.