В больницы Петербурга доставили 43 пострадавших

Пострадавших от взрыва в петербургском метро доставляют в больницы Петербурга. Всего 43 пассажира метро направлены в лечебные учреждений Северной столицы, сообщили "Санкт-Петербург.ру" в комитете по здравоохранению.
Осуществлена медицинская эвакуация радавших в следующие городские стационары:
- НИИ Скорой помощи доставляются 15 пострадавших
- Мариинскую больницу – 12
- Городскую больницу № 26 – 6
- Военно-медицинскую академию– 9
- Детскую городскую больницу № 19 им. К.А. Раухфуса – 1 ребенок
Как стало известно ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Сообщается, что еще одно взрывное устройство, которое не было приведено в действие, было обнаружено на станции метро "Площадь восстания".
По предварительной информации, погибли девять человек. Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Школы и детские сады города переведены в особый режим работы. С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
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