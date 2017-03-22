Картина дня: «Евровидение» и митинг против Медведева

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало решение Совета безопасности Украины не пускать на территорию своей страны российскую певицу Юлию Самойлову, которая планировала поехать в Киев на «Евровидение-2017». Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Фонтанка» (14:05), «Деловой Петербург» (15:15) и «Петербургский дневник» (15:20).

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - пояснили в СБУ. По всей видимости, причина в том, что Самойлова выступала в Крыму, который Украина и многие западные страны считают аннексированной частью Украины.

Организаторы конкурса уже высказали свое разочарование по этому поводу, а в Госдуме сравнили это решение СБУ с запретом российским спортсменам выступать на паралимпиаде в Рио

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Второй по значимости темой дня стали запреты на проведение митингов за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева в Москве и Петербурге.

Столичная мэрия предложила оппозиционеру Алексею Навальному провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Марьино, за территорией Центрального административного округа города. С такой позицией оппозиционер не согласился и сообщил, что акция все равно состоится.

Не захотели видеть такой митинг и петербургские власти, отказав в его проведении на Марсовом поле в воскресенье, 26 марта.

Причиной такого отказа формально стало то, что на этом месте в этот же день с 10:00 до 20:00 соберутся представители Национального освободительного движения (НОД), которые проводят акцию в защиту традиционных ценностей. Она, согласно их заявке, рассчитана на 500 человек.

При этом организаторы акции против Медведева не собираются отказываться от своих планов, а готовы присоединиться к «нодовцам», вместе с ними выступая за традиционные ценности. «Такая обтекаемая формулировка позволяет и нам присоединиться к этой акции. Мы готовы прийти и защитить традиционные ценности — не врать, не воровать, отвечать на вопросы журналистов. Все это соответствует заявленной повестке. Думаю, уживутся люди с разными взглядами», - заявила глава петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева.

Как было известно прежде, заявки на проведение митингов за отставку Дмитрия Медведева 26 марта поданы в десятках российских городов.

Ранее, 2 марта, Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование. Авторы фильма рассказывают о том, что премьер-министр РФ владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем, если не считать его блокировку инстаграма Навального. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведеве "творчеством известного осужденного гражданина".

Самыми оперативными среди петербургских СМИ в среду, 22 марта, стали «Фонтанка», «Петербургский дневник» и АБН.