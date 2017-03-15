В Петербурге 26 марта планируют провести митинг за отставку Медведева

В Петербурге 26 марта планируют провести митинг за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Заявки на митинг в эту же дату также поданы в десятках российских городов. Об этом сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный. Полный список городов можно посмотреть по этой ссылке.

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В Северной столице митинг в случае одобрения Смольным пройдет на Марсовом поле в 13 часов. Главным требованием всех митингов станет немедленное расследование сведений из публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о тайных яхтах и недвижимости Медведева.

Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование 2 марта. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".

Заявка на митинг в Петербурге. Фото: vk.com/dimon_saintp