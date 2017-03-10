Медведев заблокировал Навального в Instagram после расследования о тайных яхтах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционного политика Алексея Навального в Instagram после расследования о тайных особняках и яхтах премьера за рубежом. Об этом на своей странице в Twitter написал сам Навальный.

"Выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек", - написал создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который ранее опубликовал фильм, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.

Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".