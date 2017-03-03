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Кремль назвал расследование Навального о Медведеве "творчеством известного осужденного гражданина"

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Оппозиционер Алексей Навальный
© Фото: Илья Питалев / РИА "Новости"

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Фонд борьбы с коррупцией Навального рассказал о яхтах о особняках премьера за рубежом.

Кремль назвал расследование оппозиционера Алексея Навального о яхтах и особняках премьер-министра Дмитрия Медведева "творчеством известного осужденного гражданина". Об этом сообщает РИА "Новости".

Днем ранее, 2 марта, Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием.  Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

"В деталях не ознакомлены, сообщение СМИ видели. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства", - цитирует РИА "Новости" официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала накануне, что публикация Навального носит предвыборный характер. "Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - отметила она.

Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

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