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Смольный отказался согласовывать митинг за отставку Медведева

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© Фото: rupolit.net

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Марсово поле успел занять НОД.

Смольный не согласовал митинг за отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева на Марсовом поле, который организаторы акции хотели провести в воскресенье, 26 марта.

Причиной отказа формально стало то, что на этом месте в этот же день с 10:00 до 20:00 соберутся представители Национального освободительного движения (НОД), которые проводят акцию в защиту традиционных ценностей. Она, согласно их заявке, рассчитана на 500 человек.

При этом организаторы акции против Медведева не собираются отказываться от своих планов. Глава петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева заявила, что возможно объединение с НОД.

"Мы получили уведомление о том, что в течение дня вся территория будет занята мероприятием, цель которого — призвать граждан к защите и возрождению традиционных семейных ценностей. Такая обтекаемая формулировка позволяет и нам присоединиться к этой акции. Мы готовы прийти и защитить традиционные ценности — не врать, не воровать, отвечать на вопросы журналистов. Все это соответствует заявленной повестке. Думаю, уживутся люди с разными взглядами", - приводит ее слова "Бумага".

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", заявки на проведение митингов за отставку Дмитрия Медведева 26 марта поданы в десятках российских городов.

Ранее, 2 марта, Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование. Авторы фильма рассказывают о том, что премьер-министр РФ владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.

Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

Медведев до сих пор никак не отреагировал на фильм о нем. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что публикация Навального носит предвыборный характер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального и ФБК о Медведеве "творчеством известного осужденного гражданина".

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