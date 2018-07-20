Строже, чем Обама: Трамп пригрозил стать злейшим врагом Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае разлада с российским лидером Владимиром Путиным, он станет для главы государства «худшим врагом, которого тот когда-либо видел», сообщает телеканал CBS.

Американский лидер добавил, что намного более строг к Москве, чем его предшественник Барак Обама, которого российские власти сделали мальчиком для битья. В качестве примеров своей жесткой позиции Трамп привел недавние санкции и высылку российских дипломатов.



«Взять хотя бы то, что у меня была серьезная стычка с Германией по поводу того, что они получают от России природный газ, получают энергоносители и платят ей миллиарды долларов. Мы защищаем их от России, а они платят России миллиарды долларов. Как это может быть? Вы что, считаете это позитивно по отношению к России?» – добавил миллиардер.

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Ранее Трамп на саммите в Хельсинки пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. По словам пресс-секретаря главы США Сары Сандерс вопрос уже обсуждается, но точной даты пока нет.

Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.