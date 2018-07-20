Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая на закрытой части совещания с послами в министерстве иностранных дел, заявил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в непризнанных республиках Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания.

По данным агентства, глава государства дал миллиардеру время, чтобы обдумать план, прежде чем сообщать о нем публично. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на данный вопрос, подчеркнув, что по ЛНР и ДНР «обсуждались некоторые новые идеи».

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Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Прежде президенты виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме.

В Хельсинки стороны закрыли «крымский вопрос», обсудили ситуацию в Сирии, договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Трампа, эти переговоры были хорошим стартом для всех.