Путин и Трамп закрыли «крымский вопрос»

Президент США Дональд Трамп, вопреки своим предыдущим заявлениям, считает Крым частью Украины. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.

Российский лидер отметил, что полуостров обсуждался во время саммита, который состоялся 16 июля в Хельсинки. Ведущий спросил у Путина об этом, назвав вхождение региона в состав России «аннексией».

Президент РФ подчеркнул, что присоединение полуострова не было аннексией. «Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда такое демократия?» – задал вопрос Путин.

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Он отметил, что Трамп уточнил свою позицию на саммите в Финляндии. «Я ответил ему на это словами, близкими к тем, которые я вам сейчас сказал, и я думаю, что на этом нам следует закончить данное обсуждение», – добавил президент России.

Несмотря на несогласие по некоторым темам, оба лидера остались довольны итогами саммита. Трамп подчеркнул, что на переговорах были достигнуты «хорошие заключения». По его словам, речь на встрече, помимо прочего, шла о нераспространении ядерного вооружения, Сирии, гуманитарной помощи. Американский лидер добавил, что Путин на саммите продемонстрировал свои сильные качества.

Ранее Трамп назвал Крым частью России, потому что местные жители говорят на русском языке. Позднее глава Штатов обвинил экс-президента США Барака Обаму в присоединении полуострова к РФ. Трамп подчеркнул, что не допустил бы подобной ситуации.