«Это хорошее начало для всех»: Трамп оценил переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки. Беседа глав государств длилась два часа десять минут вместо положенных полутора часов.

Перед началом диалога стороны договорились обстоятельно поговорить и затронуть все «болевые точки».

«Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех», – сказал Трамп перед рабочим ланчем, в котором принимают участие российская и американская делегации. Подробности разговора пока не разглашаются.

Читайте также:

Трамп: «Новичок» не испортил мое отношение к России



Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. До встречи в Хельсинки лидеры виделись дважды – в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Тогда Путин и Трамп пообщались «на ногах».

Ранее Трамп заявил, что отношения между США и Россией испортились из-за глупости и недальновидности американских властей. По мнению миллиардера, масла в огонь подливает объявленная Вашингтоном «охота на ведьм» – желание доказать вмешательство Москвы в выборы президента США.