WP: Данные о высылке российских дипломатов взбесили Трампа

Президент США Дональд Трамп взбесился, узнав, что Франция и Германия выслали по четыре дипломата в связи с «делом Скрипаля», в то время как США выслали 60, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сотрудники администрации попытались убедить главу государства, что общее число дипломатов, высланных из Евросоюза, было примерно таким же, что в США. Однако Трамп закричал: «Меня не волнует общее число!», после чего разразился ругательствами и заявил, что советники обманули его.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.



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В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Через месяц после происшествия, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей «Новичок». Они сообщили, что она находится на территории России, однако не уточнили конкретное место.

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