Головокружение от успехов: Полтавченко похвастал Путину растущей экономикой Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о растующей экономике Северной столицы, сообщает пресс-служба Кремля. По словам градоначальника, доходы города в 2018 году подросли на 10%.

«Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня дает свои результаты. По индексу промышленного производства предварительные данные – 103,5%, что важно. Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики», – сказал Полтавченко.

Он добавил, что инвестиции в основной капитал также не снизились. По его мнению, в этом году удастся повторить показатели 2017 года – 658 млрд рублей. Эта сумма даже больше, чем бюджет города.

Градоначальник не забыл и про майские указы главы государства. Полтавченко подчеркнул, что в Петербурге была утверждена стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Сейчас власти города занимаются формированием бюджета на 2019 год, который будет сформирован в соответствиями с требованиями Путина.

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Полтавченко возглавляет Петербург с августа 2011 года. За семь лет работы губернатор не раз попадал в скандальные ситуации. В октябре 2012 года градоначальник назвал жителей города «жлобами» за то, что они не давали проехать кортежу премьер-министра России Дмитрия Медведева. В итоге прозвище «жлоб» закрепилось за самим губернатором.

В июне 2016 года Полтавченко принял решение присвоить безымянному мосту через Дудергофский канал имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова, несмотря на протесты горожан и петицию против данного решения, набравшую более 100 тыс. голосов.

В декабре 2016 года губернатор решил передать Исаакиевский собор РПЦ, проигнорировав сильнейшее недовольство общественности, которое вылилось в массовые митинги. В итоге перед президентскими выборами процесс передачи собора был заморожен. Сейчас судьба памятника находится в подвешенном состоянии.

Петербуржцы припоминают Полтавченко и неоднократные срывы сроков сдачи «Зенит-арены», регулярные провалы коммунальщиков в подготовке к зимнему сезону и сильный рост цен на общественный транспорт.