Около моста Кадырова появилось граффити с Анной Ахматовой

Около моста Кадырова через Дудергофский канал появилось граффити с Анной Ахматовой. Фотография опубликована на официальной странице "Открытой России" в Facebook.

Ранее неизвестные установили здесь табличку с надписью "Ахматовский", составленную из картонных букв, и портрет Анны Ахматовой. Такиим образом продолжают протестовать против названия моста имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Назвать мост в Красносельском районе именем Кадырова предложила Топонимическая комиссия на закрытом заседании в конце мая прошлого года. Такой вариант названия вызвал бурный протест в обществе, однако Смольный проигнорировал мнение людей.