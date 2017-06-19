Петербуржцы самостоятельно "переименовали" мост Кадырова в Ахматовский (ФОТО)

В минувшие выходные, в ночь с 17 на 18 июня, неизвестные жители Петербурга самостоятельно "переименовали" мост Кадырова в "Ахматовский": утром на переправе появилось изображение профиля поэтессы Анны Ахматовой и большие буквы "Ахматовский", сообщает ФАН.

Фото: ФАН

К обеду картонные буквы были уничтожены неизвестными, а затем их остатки убраны с моста.

Топонимическая комиссия Петербурга 30 мая 2016 года присвоила мосту в Красносельском районе имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Данная инициатива исходила от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и чиновников Смольного. В середине июня Полтавченко подписал соответствующее постановление о переименовании, несмотря на протесты и митинги петербуржцев.