Подросток, утонувший в Дудергофке, спасал девушку

Школьник, прыгнувший в Дудергофский канал с моста Кадырова, спас девушку ценой собственной жизни, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей МЧС. По словам спасателей, 16-летний подросток бросился за утопающей, вытянул ее на поверхность и держал до тех пор, пока еще один очевидец не подхватил ее.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Петербурге утонули 17 человек. По словам спасателей, участились случаи переплывания каналов и рек на спор, происшествия случались и с людьми, которые далеко заплывали на надувных матрасах.



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Мост через Дудергофский канал был построен в 2015 году, в 2016 году по нему открыли автомобильное движение. Губернатор Георгий Полтавченко присвоил переправе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Решение градоначальника вызвало бурный протест петербуржцев, однако в Смольном не стали слушать доводы горожан.