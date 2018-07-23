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В Петербурге школьник утонул в Дудергофке после прыжка с моста Кадырова

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© Фото: vk.com/spb_today

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Его спутницу удалось спасти, девушка сумела докричаться до прохожих.

В Петербурге 16-летний школьник утонул в реке Дудергофке после прыжка с моста Кадырова. Крики о помощи прохожие услышали от спутницы молодого человека. Она прыгнула с переправы вслед за юношей, однако не рассчитала свои силы. Ее вытащили неравнодушные граждане. Школьника спасти не удалось, его тело после поисков нашли спасатели. 

Это далеко не первый подобный случай в Петербурге. С начала купального сезона в городе на Неве утонули уже 17 человек. Практически во всех случаях погибшие употребляли алкоголь. 

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Мост через Дудергофский канал был построен в 2015 году, в 2016 году по нему открыли автомобильное движение. Губернатор Георгий Полтавченко присвоил переправе имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Решение градоначальника вызвало  бурный протест петербуржцев, однако в Смольном не стали слушать доводы горожан. 

Фото: vk.com/spb_today

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