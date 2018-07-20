МЧС бьет тревогу: с открытия купального сезона в Петербурге утонуло 17 человек

С начала купального сезона в Петербурге утонуло 17 человек. Главные причины гибели – оставленные без присмотра дети, алкогольное опьянение. Об этом корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» рассказал Александр Радько, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

В данный момент в Северной столице нет ни одного водоема, где разрешено купание: вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Радько посоветовал выезжать на Финский залив, за город, на дачи.

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Этого же мнения придерживается Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы Петербурга, посоветовавший отдыхать в курортных районах. Однако пляжи Петербурга, по его словам, все же оборудованы, и горожане могут позагорать.

За время открытия пляжного сезона служба спасения получила 163 вызова. «Каждый день (по выходным и будням) МЧС получает от четырех до шести вызовов каждый день», − рассказал Юрий Данчук.

Он отметил, что зачастую людей на матрасах уносит от берега. «Большая часть всех чрезвычайных случаев происходит на внутренних водоемах. Сейчас наши будни сравнялись с выходными: каждый день с обеда до позднего вечера в районе 200−800 человек отдыхает на озерах. Мы работаем в усиленном режиме», – сказал он.

Участились случаи переплывания каналов и рек на спор, зачастую такие развлечения заканчиваются не очень хорошо и для победителей, и для проигравших. Юрий Данчук уточнил, что у каждого пляжа своя специфика. На озерах бывают очень холодные подводные течения, из-за которых могут наступить судороги ног. Он призвал граждан не заплывать за установленные буйки и информировать спасателей о своих заплывах, если они не уверены в своих силах.

Александр Радько, в свою очередь, предупредил, что туристам следует быть осторожными: прокатчики прогулочных суден нашли лазейку в законе. Их судна не нужно регистрировать, потому что они немного меньше и медленнее, чем плавсредства, подлежащие лицензированию. По закону капитан должен организовать инструктаж, как в самолете, но зачастую недобросовестные прокатчики не озабочены безопасностью своих клиентов.