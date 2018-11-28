Координатора движения «Весна» задержали из-за акции на мосту Кадырова

Полицейские задержали в Петербурге координатора молодежного движения «Весна» Валентина Хорошенина. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Хорошенина задержали утром 28 ноября, когда он вышел из дома, чтобы отправиться на занятия в университет. Полицейские объяснили, что заинтересовались им из-за баннера «Принадлежит Ингушетии», который активисты повесили на мосту Кадырова 26 ноября.

Акция на юге Петербурга прошла в качестве протеста против передачи земель от Ингушетии к Чечне, несмотря на массовые протесты жителей региона.