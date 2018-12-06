Конституционный суд РФ признал законным соглашение о границах Ингушетии и Чечни

Конституционный суд России (КС РФ) признал законным соглашение, которое устанавливает границы между Ингушетией и Чечней. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судьи посчитали, что Конституционный суд Ингушетии, выступавший против соглашения, не имел права давать свою оценку документу.

Председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил, что, в Конституции РФ не говорится прямо, что территориальные споры субъекты Федерации решают исключительно путем референдума.

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«При этом Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границ с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границ с соседней республикой», – отмечается в материалах суда.

Соглашение о разделении территории приняли 26 сентября, после чего его утвердил парламент Ингушетии. Вскоре Конституционный суд республик и признал документ неконституционным.

В регионе из-за ситуации происходили массовые акции протеста. Они продолжались несколько недель.