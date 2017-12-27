Единые проездные в метро Петербурга подорожают с 1 января

С начала 2018 года увеличатся стоимости двух проездных билетов, сообщили в петербургском метрополитене.

С 1 января единый именной льготный билет подорожает на 31 рубль и будет стоить 576 рублей. Стоимость единого билета на 90 минут составит 65 рублей. Остальные цены останутся без изменений.

В ноябре было объявлено, что стоимость проезда в общественном транспорте в 2018 повышаться не будет. Также Смольный отказывался повышать цену проезда в маршрутках. Для коммерческих перевозчиков, которых в городе порядка 15, устанавливается максимальный тариф в зависимости от протяженности их маршрутов. Подавляющее большинство приходится на средние маршруты с 40-рублевой планкой, у коротких этот уровень колеблется от 34 до 38 рублей.