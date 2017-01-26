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Трамп собирается создать в Сирии безопасные зоны

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© Фото: vladtime.ru

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Специальные зоны позволят сирийским беженцам ждать оформления репатриации или переселения в другую страну.

Президент США Дональд Трамп собирается создать в Сирии безопасные зоны для мирного населения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект указа главы Штатов.

Согласно проекту, госсекретарь вместе с министром обороны должны будут в течение 90 дней с момента издания документа разработать план по организации в Сирии и в прилегающих государствах специальных зон. Предполагается, что в них сирийские беженцы смогут ждать оформления репатриации (возвращение на родину) или переселения в другую страну.

Ранее возможность создания подобных зон рассматривала администрация Барака Обамы, однако был сделан вывод, что это будет слишком сложно и может втянуть США во внутрисирийский конфликт.

Трамп также планирует на 120 дней приостановить прием беженцев в США. Кроме того, он хочет ввести бессрочный запрет на въезд мигрантов из Сирии.

Ранее президент США подписал указ о строительстве стены между Мексикой и Штатами. Предполагается, что стена будет построена за деньги Вашингтона, которые впоследствии вернет Мексика.

По мнению депутата Государственной думы Владимира Жириновского, администрация Трампа хочет уйти с Ближнего Востока, "который слишком дорого обходится американцам". Депутат считает, что администрацию нового президента США больше волнуют внутренние проблемы страны, чем внешние, сообщают "Известия". Также Жириновский полагает, что для Трампа хорошие отношения с Россией могут быть важнее, чем ситуация в Сирии.

В Астане, столице Казахстана, 23 и 24 января проходили переговоры по Сирии. В них принимали участие представители единой делегации вооруженной оппозиции Сирии, властей Дамаска, а также России, Турции и Иран, которые выступали странами-гарантами соглашения о перемирии.

Итоги переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 января обсудит с лидерами сирийской оппозиции в Москве. В самой Сирии стороны конфликта будут обсуждать проект новой конституции страны, предложенный русскими экспертами.

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