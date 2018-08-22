Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов, – прим. ред.), чтобы не попасть под американские санкции, сообщает Reuters.

«Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении России», – рассказала представитель банка.

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Уточняется, что кредитная организация заморозила активы еще во втором квартале текущего года. Кому принадлежат замороженные средства, не уточняется.

Ранее сообщалось, что пезидент США Дональд Трамп выразил готовность снять антироссийские санкции, если Москва и Вашингтон будут сотрудничать по ряду вопросов, связанных с ситуациями на Украине и в Сирии.