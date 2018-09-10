WSJ: Трамп не исключает возможность удара по российским военным в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против военнослужащих ближневосточного государства. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным источников издания, президент Сирии Башар Асад «одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране», которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать США на ответный удар.

«Пентагон разрабатывает военные варианты, но Трамп еще не решил, что именно вызовет военный ответ или будут ли США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии», – заявил изданию американский высокопоставленный чиновник.

Согласно одной из версий, Белый дом прорабатывает возможность невоенного ответа.

В начале сентября СМИ сообщили об авиаударе, который российские войска нанесли по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в Идлибе. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке.

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не допустят военного противостояния двух стран. Он отметил, что мировые лидеры отвечают перед своим народом за мир и спокойствие.