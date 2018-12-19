Картина дня: смягчение «экстремистской» статьи, вывод войск США из Сирии и День ветерана труда

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало принятие законопроекта о смягчении статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Первыми об этом написали «Санкт-Петербург.ру» (13:55), 47news (14:42) и АБН (15:04).

Поправки смягчают наказание при первом обвинении в экстремизме в интернете и СМИ. Теперь за первое подобное нарушение граждан будут привлекать к административной ответственности. «За аналогичное деяние в течение одного года» – к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Административный штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать 500 тыс. рублей.

Поправки будут распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры, например, в делах о «лайках и репостах».

Второй темой, согласно «Монитору», стала готовность США вывести войска из Сирии. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (17:55), «Деловой Петербург» (18:25) и «Невские новости» (19:20).

Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что солдаты одержали победу над запрещенной в РФ организацией «Исламское государство».

В настоящее время неизвестно, когда именно начнется вывод войск. Решение принял Трамп, уже отдан соответствующий приказ.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало утверждение Дня ветерана труда официальным праздником в Петербурге. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (09:20), АБН (12:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:20).

Законодательное собрание утвердило законопроект, согласно которому праздник ежегодно будут отмечать 2 мая.

Один из авторов документа депутат Денис Четырбок отметил, что ветераны труда получают ряд льгот, но заслуживают отдельного праздника. Всего в Петербурге живут примерно 500 тыс. человек, получивших это звание.

Самыми оперативными в Петербурге стали Regnum, Gazeta.SPb и «Невские новости».