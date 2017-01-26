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Трамп подписал указ о строительстве стены между США и Мексикой

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© Фото: unaija.com

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Президент Мексики заявил, что его страна никаких денег за строительство не вернет, несмотря на слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Ее возведение начнется в ближайшие месяцы, передает ABC News слова лидера Соединенных Штатов.

В указе Трампа говорится, что подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней. Первоначально средства на стройку выделят Штаты, но впоследствии затраты возместит Мексика.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что конгрессмены не поддержат выделение средств на строительство стены, передает MSNBC. По разным оценкам, ее стоимость варьируется от 8 до 14 млрд долларов.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не будет платить за строительство стены.

"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — передает РИА "Новости" слова главы Мексики.

Ньето добавил, что решение о строительстве стены приняли в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции.

Также Дональд Трамп 25 января подписал документы о лишении федеральных грантов так называемые города убежища, где нелегальных мигрантов не преследуют за нарушение миграционного законодательства.

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