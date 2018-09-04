СМИ: Российские истребители нанесли удар по вооруженной оппозиции в Сирии

Российские войска нанесли авиаудары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Согласно неподтвержденной информации, три истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов. Снаряды попали по западу Идлиба и северу провинции Хама.

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Информации о погибших и раненых в настоящее время нет. Министерство обороны РФ не прокомментировало информацию об атаке.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от «безрассудной атаки» в Идлибе. Он заявил, что «россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку», если будут участвовать в операции.

Политическая обстановка в мире значительно ухудшилась в начале апреля, когда появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не допустят военного противостояния двух стран. Он отметил, что мировые лидеры отвечают перед своим народом за мир и спокойствие.