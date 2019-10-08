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Картина дня: слова Трампа и свадьба Семака

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© Фото: whitehouse.gov

Темы дня

Что сказал президент США и кто стал супругой главного тренера «Зенита».

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали слова Трампа о выводе войск из Сирии.

Президент США заявил, что намерен вывести войска из северных районов страны. Он сказал, что Штатам «пора выбираться из этих нелепых бесконечных войн».

Позднее в Белом доме уточнили, что операция – не вывод войск, а лишь перемещение небольшого числа военных. Речь идет о 50-100 военнослужащих, их отправят на другие базы в Сирии.

Второй темой, согласно «Монитору», стала свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Первыми об этом написали «Фонтанка» (19:10) и «Невские новости» (19:15).

Супругой Семака стала Анна, его бывшая жена. Пара устроила свадьбу на итальянской вилле д’Эсте.

Сергей сделал предложение на борту самолёта. Свадьба была запланирована на сентябрь, однако её пришлось перенести на начало октября.

Впервые Сергей и Анна поженились в 2009 году. Позднее они расстались.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало объяснение, почему в метро опасно прислоняться к дверям. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (13:30) и 78.ru (14:02).

В пресс-службе петербургского метро рассказали, что в ситуации, когда в дверях вагона что-то застряло, машинист может заново их открыть и закрыть. При этом действие затрагивает все двери, хотя в новых составах можно управлять каждой по отдельности.

«Несмотря на технические возможности современных поездов метрополитена, надпись по-прежнему сопровождает пассажиров в поездке. Ведь двери, как подвижный элемент конструкции вагона, – однозначно не то место, куда стоит опираться. Особенно, если вы не выспались или слушаете музыку в наушниках», – добавили в метро.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.

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