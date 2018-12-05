  • 5 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:22 66.6902  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:22 75.6423  
Нефть($) 05.12.2018 62.83 +1.86
Нефть(p) 05.12.2018 4152.55 +129.07

Безработный Полтавченко: экс-губернатор Петербурга остается без должности в ОСК

Автор:


© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

Бывший градоначальник лишился должности в начале октября, но до сих пор не назначен на предложенный президентом РФ пост в Объединенной судостроительной корпорации.

На оформление уйдет «около двух недель»

 

Больше двух месяцев назад, 3 октября 2018 года, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Глава РФ предложил бывшему градоначальнику новую должность – председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Хочу вам предложить работу общенационального характера. Вы знаете, как много внимания мы сегодня уделяем развитию судостроения, и в этой связи отмечу, что Петербург изначально, исторически является одним из центров российского судостроения. Хочу вас просить возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров», – сказал Путин.

Экс-губернатор подчеркнул, что предложение президента – очень высокая задача. «Я вас не подведу, Владимир Владимирович. Спасибо огромное», – добавил он.

Несмотря на громкие слова, официально Полтавченко до сих не был назначен на пост. Согласно сайту ОСК, должность продолжает занимать Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Читайте также:

«Губернатор – жлоб»: итоги работы Полтавченко в Петербурге

В середине октября президент корпорации Алексей Рахманов рассказал, что формально бывший губернатор Петербурга уже приступил к работе и знакомится с ее особенностями. Он подчеркнул, что около двух недель потребуется на подготовку бумаг для назначения Полтавченко. По словам Рахманова, продвижение документов «будет проходить достаточно быстро», сообщил ТАСС.

Через пару дней президент ОСК заявил, что Полтавченко выразил желание помогать с решением тяжелых вопросов работы корпорации. По его словам, экс-градоначальник также хочет вывести организацию «на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью».

С тех пор прошло почти полтора месяца, но новая информация о работе Полтавченко не появлялась. Бывший губернатор не был замечен на Балтийском заводе (входит в ОСК, – прим. ред.), который 28 ноября посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На предприятии главу кабинета министров сопровождали Мантуров, Рахманов и гендиректор завода Алексей Кадилов.

Визит Медведева на Балтийский завод 28 ноября 2018 года. Фото: government.ru
 

Передача дел займет «несколько дней»

 

Денис Мантуров стал председателем совета директоров ОСК в 2015 году. Через год его вновь избрали на должность. Спустя пять дней после отставки Полтавченко министр заявил, что передача дел экс-губернатору займет несколько дней.

«У нас на днях встреча, все процедуры по директивам для того, чтобы обеспечить смену председателя совета директоров, уже запущены», – подчеркнул Мантуров. С тех пор министр промышленности и торговли не комментировал назначение Полтавченко.

Мантуров руководит Минпромтогом с мая 2012 года. До этого он работал гендиректором ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"», заместителем министра промышленности и энергетики РФ и замминистра промышленности и торговли.

В 2018 году Мантуров вошел в состав нового правительства России на прежней должности. При этом незадолго до кадровых перестановок в СМИ обсуждалась информация, что чиновник может остаться без работы в кабинете министров.

Путин во время беседы с Полтавченко в октябре 2018 года подчеркнул, что после назначения на должность председателя совета директоров ОСК бывшему губернатору придется заниматься «огромным комплексом проблем». По словам президента, в отрасли накопилось большое количество различных вопросов, в том числе социальных. Тем не менее Путин не назвал конкретную причину, почему решил заменить Мантурова.

Но Полтавченко пока еще не решает вопросы. Остается загадкой, когда он приступит к обязанностям, которые предложил Путин, и приступит ли вообще.

Фото: Илья Пителев / РИА «Новости»
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram