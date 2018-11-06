Коммерсант: Переговоры Путина и Трампа в Париже отменили по просьбе президента Франции

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже отменили по просьбе французских властей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «информированный европейский дипломатический источник».

По неофициальным данным, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с просьбой об отмене встречи Путина и Трампа, чтобы они «не затмили» мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

«Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви»», – сказал источник издания.

Встреча президентов РФ и США должна была состояться 11 ноября. В понедельник, 5 ноября, Трамп заявил, что полномасштабные переговоры, вероятно, не получится провести. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Первые и на данный момент единственные переговоры двух лидеров прошли в Хельсинки 16 июля. Не пресс-конференции по итогам встречи Путин рассказал, что желал победы Трампа на выборах в США в 2016 году.